Neue Pläne für das alte Reiche-Areal in Rheinberg : Gute Lösung für die Messe

Neue Pläne für das alte Reiche-Areal in Rheinberg

Rheinberg Die Eigentümer des Messe-Areals am Rheinberger Annaberg haben neue Pläne eingereicht, wie sie sich die Entwicklung des Geländes vorstellen. Die Planung findet Anklang bei Politik und Anwohnern.

Wie es scheint, könnte die Kuh bald vom Eis sein. Fünf Jahre ist es her, dass die Veränderungsabsichten der Duisburger Eigentümer der Messe Niederrhein am Rheinberger Annaberg erstmals öffentlich diskutiert wurden. Damals lautete der Plan: Die alten Reichel-Hallen abreißen und neue hinsetzen; ein neues, aber deutlich kleineres Messezentrum sollte entstehen, außerdem Hallen für Gewerbebetriebe. Aber die Planer hatten die Rechnung damals ohne die Anwohner gemacht. Die gründeten die Bürgerinitiative Messe Annaberg (Bima) und wehrten sich dagegen, dass ihnen 15 Meter hohe Hallen vor die Nase gebaut werden sollten und ihre Gärten dauerhaft im Schatten liegen.

Seither ging es Jahr für Jahr Schlag auf Schlag. Neue Planungen und Planer kamen, sie warben meist für eine Nutzung als Logistik-Standort – und wurden abgewiesen. Die klare Marschrichtung lautete spätestens seit dem Garbe-Debakel an der Alten Landstraße: Es reicht jetzt mit Logistikzentren in Rheinberg. Eine Entscheidung, die vor allem in der angespannten Verkehrssituation begründet liegt.