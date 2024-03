Holz- und Fischmarkt in Rheinberg Gutachten zum Pflaster in der Innenstadt liegt vor

Das kaputte Pflaster auf dem Holz- und Fischmarkt in der Rheinberger Innenstadt sorgt bei Bürgerinnen und Bürgern schon lange für Verdruss und bereitet der Stadtverwaltung und der Politik Kopfschmerzen. Nachdem das seinerzeit von der Stadt beauftragte Unternehmen Ende vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet hatte, kommt jetzt wieder Bewegung in die Sache. In den Unterlagen für die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstagabend teilte die Bauverwaltung mit, dass das über das Landgericht Kleve beauftragte Gutachten über den bestehenden Zustand der Verkehrsflächen jetzt eingegangen sei. Darin werde attestiert, dass Mängel vorliegen, auf die die vorhandenen Schäden zurückzuführen seien.