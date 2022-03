Seit über 40 Jahren am Rheinberger Amplonius-Gymnasium : Hertel-Patenschaft überweist Geld für die Ukraine

In einem Schaukasten im Amplonius-Gymnasium Rheinberg wird an die 1981 bei einem Reitunfall verstorbene Schülerin Gudrun Hertel erinnert. Ihr zu Ehren wurde eine Art Stiftung gegründet. Foto: Leonard Wüsthoff

Rheinberg Die Gudrun-Hertel-Patenschafts-Organisation des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums hat sich mit zwei Spenden am Spendenaufruf der Schule und an einer von Unicef organisierten Aktion beteiligt, um Kindern in der Ukraine zu helfen.

Dies wurde möglich, da wegen des 40-jährigen Bestehens der Organisation seit November besonders viele und sehr großzügige Spenden aufs Konto eingezahlt worden sind, teilte die Patenschaftsorganisation jetzt mit. Durch diese Spendenbeträge, die zusammen mit dem Kuchenverkauf durch Schülerinnen Amplonius-Gymnasiums einen Betrag von mehr als 6500 Euro erbracht haben, konnte es zusätzlich zwei besondere Maßnahmen geben: Zum einen haben die Paten für alle Kinder beziehungsweise ihre Gemeinschaften, die zur Zeit unterstützt werden, einen Betrag für besondere Anschaffungen gespendet. Zudem wird ein weiteres Kind unterstützt; insgesamt wird jetzt fünf Kindern geholfen. Dies sind Jhonatan aus Bolivien, Selamawit aus Äthiopien, Vikki aus Indien, Martin aus Guatemala und Sumaiya aus Bangladesch. Die Kinder sind zwischen zwei und 16 Jahre alt und können mit Hilfe der Spenden die Schule besuchen und sich somit eine bessere Zukunft in ihren sehr armen Ländern erarbeiten. „Wir hoffen, dass die Krise in der Ukraine bald friedlich beendet wird und dass die Kinder, die wir viele Jahre lang unterstützen, ein gutes Leben führen können“, schreibt Monika Seiler, von der Gudrun-Hertel-Patenschaftsorganisation.

(up)