Rheinberger Postkarten : „Gruß aus Rheinberg“ hat enormes Gewicht

Rheinberg Theo Horster aus Alpsray hat nur noch knapp 20 seiner 592 Seiten starken Bücher mit Ansichtskarten aus 122 Jahren.

Wem Theo Horster einen „Gruß aus Rheinberg“ ins Haus schickt, der sollte einen kräftigen Postboten haben und ein stabiles Bücherregal. Denn nur ein einziges Exemplar seines 592 Seiten starken Nachschlagewerkes mit historischen Postkartenansichten aus seiner Heimatstadt (wir berichteten mehrfach) bringt stattliche 2,7 Kilogramm auf die Waage. Für das Porto könnte er seine Frau sicher zum Eis­essen einladen. Dennoch: Es sind bereits einige seiner Bücher per Post verschickt worden – an Leute, die nicht mehr in der Stadt leben, aber immer noch mit dem Herzen hier sind. Der Autor ist erleichtert: Wer sich noch eines der 100 aufgelegten gewichtigen Exemplare voller Stadtgeschichte in Wort und Bild sichern möchte, sollte sich sputen. Bis auf ein knappes Fünftel sind alle weg.