AWO Beratungsstelle für Paare und Familien : Gruppenangebot für Kinder getrenntlebender Eltern

Rheinberg Bei der Beratungsstelle für Paare und Familien des Awo-Kreisverbandes in Rheinberg beginnt am Montag, 4. November, (bis zum 3. Februar) das nächste Gruppenangebot für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien.

Das Angebot richtet sich an Kinder von sieben bis elf Jahren. In zwölf Gruppenstunden werden Kinder darin unterstützt, die Trennung der Eltern und die damit verbundenen Erlebnisse und Gefühle zu verarbeiten und die sich verändernde Lebenssituation der Familie anzunehmen. Die Kinder erfahren Verständnis und Ermutigung unter Gleichgesinnten. Im kreativen und spielerischen Miteinander werden sie darin bestärkt, ihre belastenden Gefühle auszudrücken und einen entlastenden Umgang damit zu lernen. Eine Gruppenstunde dauert 90 Minuten und findet im wöchentlichen Rhythmus zwölfmal montags von 16 bis 17.30 Uhr in Rheinberg statt. An einer Gruppe, die von zwei pädagogischen Fachkräften betreut wird, können sechs bis acht Kinder teilnehmen. Das Gruppenangebot bezieht auch die Elternteile mit ein. An zwei Abenden, getrennt für Mütter und Väter, erhalten die Eltern Infos über die Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf die Entwicklung ihrer Kinder, zudem Unterstützung und Anregungen, wie die getrennten Eltern ihre Kinder gut durch die Zeit der Trennung begleiten können. Dabei geht es vor allem um die Verbesserung der Zusammenarbeit als Eltern.