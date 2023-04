Aktion des Rheinberger Sprookvereins Grundschulkinder haben viel Spaß beim Eierpekken

Nachdem die Mitglieder des Sproookvereins bereits am Montag in der Alten Apotheke am Großen Markt im Kreise der gesetzten Damen und Herren getitscht hatten und am Ende Kassierer Hubert von Thenen als Sieger hervorging, waren am Dienstagnachmittag die Schülerinnen und Schüler der Grundschule St. Peter an der Reihe. Von den etwa 280 Jungen und Mädchen besuchen rund 160 die Ganztagsbetreuung der Schule, 100 davon machten mit beim Eierpekken.