Schulen in Rheinberg : Grundschulkinder erleben englische Theaterpremiere

Frootsie (Sophie, l.) und Mudge (Eden) brachten den Millinger Schulkindern spielerisch Englisch bei. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Millingen Das englische Whitehorse-Theatre führte am Freitag in der Turnhalle der Millinger Grundschule das nagelneue Kinderstück „Frootsie & Mudge“ vor. Zur Premiere war auch Regisseur Andrew Farish extra angereist. Die Jungen und Mädchen waren begeistert.

Eine echte Theaterpremiere erlebten die 144 Schüler und Schülerinnen aller vier Jahrgangsstufen der Millinger Grundschule am Bienenhaus am Freitagvormittag. Das „Whitehorse Theatre“ spielte das Stück „Frootsie and Mudge“. Dazu war extra der Regisseur des Stücks, Andrew Farish, aus Soest angereist. Das Whitehorse-Theatre, 1978 vom Briten Peter Griffith gegründet, hat dort seit 1985 seinen Deutschland-Sitz. „Heute führen wir das neue Stück zum allerersten Mal auf“, sagte Farish.

Die englische Theatergruppe tritt an Schulen in ganz Deutschland auf. Alle Schauspieler sprechen bei den Aufführungen nur Englisch. Jasmin Brune, seit neun Jahren Leiterin der Bienenhaus-Schule, hält große Stücke auf diese Art des Unterrichts und hat die Truppe bisher (mit Ausnahme der Corona-Zeit) jedes Jahr engagiert. „Wir bekommen gutes Begleitmaterial für den Unterricht“, so Jasmin Brune. Obwohl die Erst- und Zweitklässler noch keine Englisch-Stunden haben, durften sie in der Turnhalle mit dabei sein. Und konnten auch folgen. Denn Frootsie (gespielt von Sophie) und Mudge (dargestellt von Eden) machten es den Kindern leicht. Sie flankierten das Gesagte mit entsprechenden Gegenständen und Einspielungen. So hatten sie Mütze, Regenschirm und Schal dabei oder blendeten das Geräusche eines Löwen, einer Kuh oder einer Polizeisirene ein.

Am Ende sangen die beiden Akteure noch ein Lied mit dem Publikum, dann durften die Bienenhaus-Kinder den Akteuren Fragen stellen – auf Englisch. Es gab sehr viel Applaus – Premiere gelungen. Jakob, Finn und Isabella (alle neun Jahre alt) und Elly (8) fanden die Show klasse. Sie hätten fast alles verstehen können, erzählten sie. Am besten gefiel ihnen die Szene, in der Frootsie Pizza bestellt und mit Mudge teilt, aber ihn vorher freundschaftlich neckt.

(up)