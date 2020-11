Aktion zum Martinsfest: „Meins wird Deins“ : Grundschule Am Annaberg unterstützt Spendenaktion

Die Rheinberger Grundschule unterstützt die Aktion des Kindermissionswerks Die Sternsinger. Foto: Benne Ochs / Kindermissionswerk

Rheinberg Die Grundschule Am Annaberg an der Straße Grote Gert unterstützt die bundesweite Spendenaktion zum Martinsfest „Meins wird Deins“ des Kindermissionswerks „Die Sternensinger“ und der „aktion hoffnung“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viele Familien der Schulgemeinschaft hatten in diesem Zusammenhang gut erhaltene Kleidungsstücke an der Schule abgegeben, die nun verpackt und an das Eine-Welt-Zentrum verschickt werden.

Von dort aus werde die Kleidung an Second-Hand-Modeshops weiterverkauft, teilte die Grundschule mit. Die dadurch erwirtschaftete Geldspende wird in diesem Jahr an Projekte für Kinder und Jugendliche in der Ukraine weitergeleitet.