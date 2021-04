Bürgerservice in Rheinberg : Grünschnittsäcke gibt es  jetzt auch in den Ortsteilen

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg weist darauf hin, dass Grünschnittsäcke ab sofort zusätzlich zum Stadthaus in folgenden Verkaufsstätten erhältlich sind.

Es gibt sie im Enni-Kundenzentrum an der Gelderstraße 20 in Rheinberg; bei Kabult, Römerstraße 32, am Annaberg; bei Hußmann an der Rheinstraße 17 in Rheinberg; im Blumengeschäft Maas am Kuhdyk 35 in Orsoyerberg (Abgabe nur im Zehnerpack); im Budberger Blümchen, Rheinkamper Straße 13 in Budberg (Abgabe nur im Zehnerpack); bei Rollrasen Fonk am Douffsteg 10a in Borth (Abgabe nur im Zehnerpack); bei Edeka Kusenberg an der Bahnhofstraße 61 in Rheinberg; im Gartencenter Passen an der Moerser Straße 26 in Rheinberg; bei Edeka Luft in Borth an der Borther Straße 205; im Happy Shop Joosten an der Wallacher Straße 9 in Borth/Wallach.