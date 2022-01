Stadtentwicklung in Rheinberg : Grünes Licht für Baugebiet

Stadtentwicklung in Rheinberg

An der Baerler Straße in Orsoyerberg kann schon bald eine Baustelle entstehen. Foto: dpa/Jan Woitas

Orsoyerberg Zwischen Baerler Straße und Rektor-Horn-Straße in Orsoyerberg sollen rund 30 Häuser gebaut werden. Die versteckt liegende Fläche misst 18.000 Quadratmeter.

Es geht um eine Fläche am Orsoyerberg, die so versteckt liegt, dass man sie kaum sehen kann und sie vermutlich nur denjenigen bekannt ist, die in der Nähe leben. Zwischen der Baerler Straße, nur einen Steinwurf vom Schwarzen Adler entfernt, und der Rektor-Horn-Straße soll ein Neubaugebiet entstehen. Die etwa 18.000 Quadratmeter große Grünfläche bietet Platz für rund 30 Baugrundstücke, wenn man von etwa 400 Quadratmetern pro Parzelle ausgeht.