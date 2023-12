Erweiterung der Reichelsiedlung in Rheinberg Grünes Licht für 150 neue Wohnungen am Annaberg

Der Stadtrat muss in seiner Sitzung am Dienstag, 12. Dezember, ab 17 Uhr, in der Stadthalle, noch sein Placet erteilen. Aber das scheint nach einhelliger Zustimmung des Sachverhalts im Bau- und Planungsausschuss nur noch eine reine Formsache zu sein. Das bedeutet: So wie es aussieht, ist der Bebauungsplan „Binnefeld“ für die Erweiterung der Reichelsiedlung so gut wie beschlossen. Wenn den Bauherren dann auch die Baugenehmigung vorliegt, kann an der Annastraße zwischen der Bahnlinie und den bestehenden Hochhäusern an der Ahornstraße bald gebaut werden.