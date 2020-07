Alltagsmenschen-Ausstellung : Heyde ärgert die Zerstörungswut

Rheinberg Dietmar Heyde, Bürgermeisterkandidat der Grünen, macht mit einer eigenen Homepage auf sich aufmerksam. Auf der Seite www.dietmar-heyde.de stellt er nicht nur sich und sein Wahlprogramm reich bebildert vor, sondern auch „Statements zur Woche“.

Darin bezieht Heyde jetzt Stellung zur mutwilligen Zerstörung von fünf „Alltagsmenschen“ im Stadtpark. Er sei begeistert von der „wunderbaren und für jedermann zugänglichen und bestaunbaren Kunstform“, so der Millinger. Dazu, dass die „Alltagsmenschen” im Stadtpark schon in der ersten Nacht mutwillig zerstört worden sind, fielen ihm nur drastische Worte ein: „Ich kann nur hoffen, dass die dafür verantwortlichen Hohlköpfe gefasst werden können und nicht nur zum Schadensersatz herangezogen, sondern mit hohen Strafmaßen belegt werden“, schimpft der Grüne. Zusätzlich seien „gerne sehr viele Sozialstunden“ angebracht – etwa für die regelmäßige Reinigung und Müllbefreiung des Stadtparks. Den Tätern rät er: „Schämt euch in Grund und Boden.“