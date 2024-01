Vollgelaufene Keller in Rheinberg Grüne wollen von der Lineg Infos zum Grundwasser haben

Es regnete und regnete und hörte lange Zeit gar nicht mehr auf zu regnen. Mit der Folge, dass sich eine ordentliche, wenngleich noch nicht besorgniserregende Flutwelle durch die Flüsse wälzte. Viel problematischer war und ist, dass die Grundwasserstände stark anstiegen. So stark, dass das Grundwasser mancherorts durch die Bodenplatten in die Keller drückte. In Menzelen-Ost sind zahlreiche Häuser betroffenen (wir berichteten mehrfach), auch in Dinslaken (etwa im Stadtteil Eppinghoven am Rotbach) liefen Keller voll und auch Rheinberg ist betroffen. In Orsoyerberg hat eine Reihe von Hausbesitzern Tag und Nacht damit zu kämpfen, das Grundwasser aus den Kellerräumen zu pumpen.