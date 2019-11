Innenstadtverkehr in Rheinberg : Grüne wollen Sperrung in der City aussetzen

Rheinberg Ein Antrag liegt vor. Eine neue Grundsatzentscheidung soll erst der neue Stadtrat in Rheinberg treffen.

Alles zurück auf Anfang: Die Grünen-Fraktion möchte erreichen, dass der Rat in seiner Sitzung am 17. Dezember die Entscheidung für eine probeweise Sperrung von Holz- und Fischmarkt für den Durchgangsverkehr (Nahverkehrsbusse ausgenommen) aussetzt. Fraktionssprecher Jürgen Bartsch am Montag: „Sie soll erst nach Beendigung der Sanierung von Gelderstraße, Beguinenstraße und Kamper Straße neu getroffen werden.“

Das Thema Holz- und Fischmarkt sei schwierig, machte Ratsfrau Ulla Hausmann-Radau deutlich. Und gerade deswegen hätte die Verwaltung nach Auffassung der Grünen eine bessere Vorarbeit leisten müssen. Von ihrer Überzeugung rücken die Grünen indes nicht ab. Sie sind weiterhin der Meinung, dass die Sperrung der Durchfahrt am Alten Rathaus kommen müsse. Wuchtig sei, das Umfeld mit in Betracht zu ziehen. Fritz Ettwig, Sachkundiger Bürger der Grünen und insbesondere mit Verkehrsthemen befasst, deutete auf den östlichen Teil der Altstadt. Der sei mit Goldstraße und Kattewall so kleinteilig, dass dort Durchgangsverkehr kaum möglich sei. Für Ettwig müsse man aber auch die Zufahrtstraßen zur Innenstadt betrachten. Nicht nur Xantener Straße und Bahnhofstraße, sondern auch Annastraße und Orsoyer Straße (aus Richtung Budberg). Nur wenn man dort eingreife und zum Beispiel Tempo 30 einführe, lasse sich die Situation in der City verändern „weil dann der eine oder andere aufs Fahrrad oder Öffentliche Verkehrsmittel umsteigt“.