Digitalisierung in Rheinberg : Grüne: Digitalisierung voranbringen

Rheinberg Die Partei sieht technische Defizite vor allem bei den Schulen und im Einzelhandel. Sie will erreichen, dass möglichst schon 2021 in Rheinberg bessere Internetverbindungen geschaffen werden.

Drei Aspekte rücken die Grünen in den Vordergrund: Die Schulen seien nicht ausreichend für den Distanzunterricht ausgestattet, sagen sie; der Online-Handel boome, während der Einzelhandel leide, und Videokonferenzen fühlten sich an wie aus der digitalen Steinzeit. Svenja Reinert: „Das Thema zieht sich durch unser berufliches wie durch unser gesellschaftliches Leben. Deshalb wollen wir, dass ganz schnell etwas passiert.“

Schon vor drei Jahren haben die Grünen die Stadt beauftragt, einen runden Tisch zum Thema „Verbindung von Online- und lokalem Handel“ einzuberufen. Ratsherr Jürgen Bartsch: „Alles leider ohne konkretes Ergebnis.“ Deshalb legte die Fraktion 2019 nach und fragte: Welche Internet-Versorgung ist in Rheinberg erreicht, in welchem Zustand ist das kabelgebundene Netz, wie ist die Mobilfunkabdeckung, wie sieht es mit Freifunk aus? Wie soll der Ausbau des Mobilfunknetzes insbesondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden Einführung des 5G-Standards mit den Belangen möglichst niedriger Strahlenbelastung der Bevölkerung gemäß des Mobilfunkkonzeptes der Stadt Rheinberg in Einklang gebracht werden? Die Infrastruktur müsse ausgebaut werden, da sei in Deutschland viel verschlafen worden, beklagt Bartsch und verweist auf ein Projekt der interkommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft wir4. Mit dem Projekt, das ein Volumen von 30 Millionen Euro hat, wollen die Anbieter ein Gigabit Leistung zur Verfügung stellen. Bartsch: „Da wird der Glasfaserausbau von Süd nach Nord vorangetrieben, und das ab 2021 bis 2022. Das bedeutet, das wir erst spät an die Reihe kommen. 2022 ist aber viel zu spät. Es muss jetzt etwas passieren.“ Für die Schulen etwa sei die Digitalisierung sehr wichtig, um Distanzunterricht machen zu können. Die Hardware-Ausstattung sei gut, aber das W-Lan-Netz sei dürftig. „Dafür brauchen wir Glasfaser“, findet Jürgen Bartsch.