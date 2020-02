Kommunalwahl 2020 : Grüne wählen Dietmar Heyde zu ihrem Bürgermeisterkandidaten

Rheinberg Dietmar Heyde ist Bürgermeisterkandidat der Rheinberger Grünen. Der 56-Jährige Millinger, der seit 30 Jahren in Rheinberg lebt und seit 2005 kommunalpolitisch aktiv ist, ist am Samstag bei der Mitgliederversammlung des Ortsverbands im Stadthaus einstimmig gewählt worden.

In Rheinberg sei aber auch ein atmosphärischer Klimawandel erforderlich. „Zwischen Politik und Verwaltung gibt es eher ein Gegen- als ein Miteinander“, so Dietmar Heyde. „Das muss besser werden, und daran möchte ich mitwirken.“ Als Chef der Stadtverwaltung will er ein „nicht hinreichend ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis“ verbessern. Die Zusammenarbeit der Fachbereiche untereinander müsse besser laufen, „denn viele Aufgaben sind sektorenübergreifend“. Er sehe allerdings auch die Arbeitsüberlastung und die möglicherweise daraus resultierende hohen Krankenstände in manchen Bereichen. Heyde: „An einigen Stellen in der Verwaltung ist einfach zu wenig Personal.“ Weil gute Fachkräfte schwer zu bekommen seien, müsse die Nachwuchsarbeit verbessert werden. Heyde geht seine Kandidatur selbstbewusst an: Durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Duisburg habe er Erfahrung in Personal- und Finanzfragen und sei „kampferprobt“. Er ziehe hochmotiviert in den Wahlkampf, sagte er: „Ich möchte Bürgermeister werden.“