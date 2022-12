Die gute Tat Grüne danken den Tafel-Helfern

Auch zum diesjährigen Nikolaustag haben die Grünen zur Rheinberger Tafel etliche mit Lebensmitteln bestückte Weihnachtspakete gebracht. Dazu kamen noch weitere schön dekorierte Geschenkgaben. Vertreterinnen des Rheinberger Ortsverbandes und der Ratsfraktion bedankten sich in einem Begleitbrief bei Tanja Braun und Rolf Lange sowie den fleißigen Helfern und Helferinnen der Tafel für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz in der Versorgung Not leidender Menschen in der Stadt. Ohne ihr offenes Ohr und Herz, ihre für die Kunden verlässliche Organisation wäre die Stadt um einiges ärmer, so die Grünen.