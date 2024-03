Regionalplan Ruhr Grüne unterstützen die Kies-Klage

Rheinberg/Kreis Wesel · Die Rheinberger Grünen-Fraktion stellt einen Antrag an den Rat, der am 19. März in der Stadthalle tagt. Die Genehmigung des Regionalplans sei „ein Affront gegen den ganzen Niederrhein“, sagt die Partei.

01.03.2024 , 11:08 Uhr

Im Rheinberger Stadtgebiet wird auch weiterhin (wie hier im Orsoyer Rheinbogen) ausgekiest. Foto: Armin Fischer (arfi)