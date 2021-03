Haushaltsberatungen in Rheinberg : Grüne sind beim Haushalt zu Opfern bereit

Rheinberg Die Grünen sind zuversichtlich, dass die Stadt an einem neuen Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorbeikommt und ihre finanzielle Handlungsfähigkeit behält.

Corona mache die Haushaltsberatung nicht einfach: keine Fachausschüsse, um die Themen vorzuberaten und dann eine vollkommen überfrachtete Tagesordnung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss, der nun am Mittwoch fortgesetzt werden muss, weil sechs Stufen Beratung in der vergangenen Woche nicht ausgereicht haben – das sei keine gute Basis. „Aber“, so Fraktionsvize Jürgen Bartsch, „es kommen auch wieder bessere Zeiten.“ Die Grünen seien sich bewusst, dass jetzt ein schwieriger Spagat gelingen müsse. Reinert: „Wir müssen einerseits auf Sicht fahren, andererseits aber auch schon auf die Folgejahre schauen.“

Von ursprünglich eingeplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 20 Millionen Euro kommen nur 14,5 Millionen – da müssten alle auf die Bremsen treten. Die Grünen wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Auch wenn die Inklusionshelfer Teil der Grünen-DNA sind, kann die Fraktion den Verwaltungsvorschlag, die Ausgaben dafür von 284.000 auf 250.000 Euro zu reduzieren, mittragen. Zudem wollen sie auf die Einstellung weiterer Mobilitäts-Mittel verzichten und akzeptieren, dass bei den Sitzungsgeldern gekürzte wird. „Sparvorschläge durchzubringen ist immer unangenehm“, betont Bartsch, verweist aber darauf, dass es für die Grünen auch rote Linien gebe, die sie nicht zu überschreiten gewillt seien. Konkret: Sozial-, Verkehr-, Klima- und Umweltschutzthemen. Bartsch: „Niemand will ein HSK. Umso mehr brauchen wir einen strategisch ausgerichteten Haushalt.“ Will sagen: Mittelfristig sollte klar sein, was man will und was man sich leisten kann und was nicht. Ein Prüfauftrag der Grünen soll beispielsweise Aufschluss darüber bringen, ob eine Rückkehr des Dienstleistungsbetriebs in die Kernverwaltung Vorteile bringt oder nicht.