Antrag an den Jugendhilfeausschuss Rheinberg : Grüne wollen Spielplatz in Ossenberg behindertengerecht machen

So sah der Ossenberger Spielplatz am Dorfplatz nahe der Kirche 2009 aus, als er ganz neu war. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Anlage am Dorfplatz in Ossenberg soll ein behindertengerechtes Gerät bekommen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich für Barrierefreiheit im öffentlichen Leben ein.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich für Barrierefreiheit im öffentlichen Leben ein. Konkret geht es jetzt darum, für den Kinderspielplatz am Dorfplatz in Ossenberg ein von gehandicapten Kindern nutzbares Spielgerät anzuschaffen und aufzubauen. Ein entsprechender Antrag geht jetzt an den Rheinberger Jugendhilfeausschuss, der am Dienstag, 25. Januar, um 17 Uhr, in der Stadthalle tagt. Dieser Antrag sei als Ergänzung und Erweiterung eines anderen Antrages zu verstehen, den die Grünen im vergangenen Juli ebenfalls an den Jugendhilfeausschuss gestellt hatten. Nun geht es darum, den Antrag vor dem Hintergrund der laufenden Haushaltsplanberatungen zu betrachten. Die Grünen schlagen vor, für ein solches Spielgerät 5000 Euro einzustellen.