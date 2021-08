Wechselstromleitung auf Rheinberger Stadtgebiet : Grüne kritisieren Änderungen an Amprion-Trasse

Die Amprion-Wechselstromtrasse führt auch am Heesenhof in Budberg vor. Sie soll aufgerüstet werden, neue Masten werden deutlich höher als die bisher verwendeten. Foto: Uwe Plien

Die Amprion-Wechselstromtrasse soll in Vierbaum anders verlaufen als zunächst geplant (wir berichteten). Netzbetreiber Amprion hat auf die im Anhörungsverfahren eingebrachten Einwendungen und Stellungnahmen reagiert und eine Planänderung im Planfeststellungsverfahren vorgenommen. Doch die Rheinberger Grünen sind damit nicht einverstanden. Diese Änderung betreffe ausschließlich den Verlauf an der Straße Vierbaumer Heide, monieren sie. Das sei an dieser Stelle für einige Häuser in Vierbaum gut, da sie vom alten und neuen Trassenverlauf entlastet werden. Schlecht hingegen sei der Verlauf für die Häuser parallel zum Hohen Weg. „Dort werden die zirka 70 Meter hohen neuen Masten bis an die Grundstücke reichen“, erläutert die Partei. Dabei sei unter Wahrung des vorgeschriebenen Mindestabstands ein alternativer Verlauf möglich.