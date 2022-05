Landtagswahlkampf in Rheinberg : Grüne haben Klima-Experten zu Gast

Rheinberg Die Grünen laden zu einem Vortragsveranstaltung zum Thema „Klimakonferenz in Glasgow“ mit der Kernfrage „Sind die Klimaziele jetzt schon unerreichbar?“ ein.

Am Freitag, 6. Mai, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) spricht Wolfgang Obergassel vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie dazu im Hotel Am Fischmarkt in Rheinberg. Moderator des Abends ist Niels Awater, Grünen-Landtagskandidat für Rheinberg, Kamp-Lintfort, Alpen, Sonsbeck, Voerde und Xanten. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Dabei beantwortet der Referent Fragen aus dem Publikum zum Gesamtkomplex Klimapolitik. Die Grünen bitten um Anmeldungen per Mail an peter.mokros@gruene-rheinberg.de. Reservierungsbestätigungen erfolgen innerhalb eines Tages. Der Eintritt ist frei.