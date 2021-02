Geplante Höchstspannungsleitung in Budberg : Grüne haben Fragen zur Stromtrasse

Geplante Höchstspannungsleitung in Budberg

Auch in Budberg will Amprion neue Strommasten erreichten. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Die Problematik der künftigen Trassenführung der Amprion-Höchstspannungsleitung war ein Thema der vergangenen Tage. Die Rheinberger Grünen haben dazu nun einen Fragenkatalog an Bürgermeister Dietmar Heyde geschickt. Letztmalig sei am 20. Januar 2020 im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss über das Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Höchstspannungsfreileitung berichtet und diskutiert worden. Im Zuge dieses Verfahrens habe die Kommune ihre Anregungen und Bedenken in einer Stellungnahme einbringen können.