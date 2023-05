Politik in Rheinberg Grüne begrüßen Lösung zur Notarztversorgung

Der Kreistag habe bereits beschlossen, beide Standorte zu erhalten. Die Empfehlung des Gutachters, nur einen nächtlichen Notarztstandort in Alpen vorzusehen, sei vom Tisch. „Somit läuft alles darauf hinaus, dass die bestehende gute Notarztversorgung in Nachtzeiten in unserer Region für weitere fünf Jahre gesichert ist, was auch dem entschiedenen Einsatz des Rheinberger Bürgermeisters zu danken ist“, heißt es.