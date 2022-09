Vor der dritten Offenlage zum Regionalplan : Grüne befürchten, dass Kiesabbau nicht eingeschränkt wird

Kreis Wesel Die Grünen im Kreis Wesel haben Sorge, dass die im Koalitionsvertrag der Landesregierung getroffenen Vereinbarungen zum Thema Kiesabbau nicht berücksichtigt werden. Nun schaue man auf die dritte Offenlage zur Aufstellung des Regionalplans Ruhr.

Auch die Grünen hatten gehofft, dass das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster vom 3. Mai dieses Jahres Veränderungen im Hinblick auf den Kiesabbau im Kreis Wesel werden würde. Es hatte Demonstrationen gegeben, auch wurden etwa 7700 Einsprüche an den Regionalverband geschickt.

Das OVG hatte die von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung beschlossene Verlängerung des Versorgungszeitraums für die Sicherung und den Abbau von Sand und Kies von 20 auf 25 Jahre sowie die Verlängerung des Mindestreservezeitraums von zehn auf 15 Jahren für rechtswidrig erklärt. Das OVG hatte darüber hinaus in seinem Urteil auch noch eine ganze Reihe von weiteren Hinweisen gegeben, die den bereits bestehenden Landesentwicklungsplan betrafen, der aber, da er rechtskräftig ist, nicht mehr angegriffen werden konnte.

Weiß fordert, dass die Vereinbarungen im schwarz-grünen Koalitionsvertrag zur Sand- und Kiessandgewinnung in der dritten Offenlage des Regionalplans Berücksichtigung finden. Darin sei perspektivisch ein Ausstieg aus der Kies- und Kiessandgewinnung in den besonders betroffenen Regionen und die Rückführung des Sand- und Kiessandabbaus auf den notwendigen Bedarf vorgesehen. Es gebe ein Gutachten dazu, dass sich in den derzeit aktiven Abgrabungsstellen noch erhebliche Restkiesmengen befinden, die bei der Ausweisung der neuen Auskiesungsflächen ebenfalls außer Acht gelassen worden seien.