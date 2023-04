Am 5. Mai in Rheinberg Grüne diskutieren Flüchtlingspolitik

Insgesamt leben in Rheinberg 168 geflüchtete Menschen in drei Gemeinschaftsunterkünften. Die Unterkunft am Melkweg für 90 Personen reiche nicht mehr aus. Die alten Schulen in Rheinberg an der Kurfürstenstraße (50 Menschen) und an der Graf-Luitpold-Straße in Ossenberg (28 Personen) wurden umgewidmet und baulich zum Wohnen hergerichtet. Im Fall von 49 Flüchtlingen sei das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen. Die übrigen in den aufgezeigten Quartieren wohnenden Menschen sind nach Rheinberg zugewiesen und bleiben vorerst in den Sammelunterkünften, da freier Wohnraum in Einzelwohnungen derzeit nicht mehr vorhanden ist. Die Stadt Rheinberg sei nach dem Königsteiner Verteilungsschlüssel weiter verpflichtet Geflüchtete aufzunehmen. In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Orsoy leben rund 420 Menschen.