Versammlung in Rheinberg : Grüne Basis dringt auf Kieswende

Rheinberg In Rheinberg haben die Grünen mit dem Landtagsabgeordneten Volkhard Wille über die Kieswende gesprochen. Er ist umweltpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen und soll die Kiesabgabe in die Wege leiten.

„Ich kämpfe für Euch.“ Diesen Satz der Parteifreundin Mona Neubaur zitierte Peter Nienhaus, und der Sprecher der Alpener Grünen-Fraktion ergänzte: „Das hat sie als Spitzenkandidatin im Wahlkampf den Kiesgegnern zugerufen. Jetzt sollte sie als Wirtschaftsministerin deutlich machen, dass sie kämpft.“ Bislang fehlt ihm ein Zeichen, dass sie sich für die Kieswende einsetzt, zumal der Regionalverband Ruhr (RVR) die dritte Offenlage des Regionalplans vorantreibt, in dem auch der Kies- und Sandabbau in Alpen, Rheinberg , Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn festgelegt werden soll.

Wie Peter Nienhaus scheinen viele Grüne zu fühlen. So kamen 25 Personen ins Hotel am Fischmarkt in Rheinberg, dort stand eine Versammlung unter der Frage: „Der Kies und die neue Landesregierung – Wie wird die Kieswende umgesetzt?“ Neben Grünen aus Rheinberg, die der Einladung ihres Ortsverbands unter Sprecherin Dagmar Krause-Bartsch gefolgt waren, waren auch Grüne aus anderen Kommunen darunter, wie Linda Wiedemann. Sie gehört der Interessengemeinschaft Dachsbrauch in Kamp-Lintfort an, um im Wickrather Feld gegen die Auskiesung zu kämpfen.