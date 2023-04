Projektwoche der Wallacher Grundschule Großraumturnhalle wurde zum Trommelzauberdorf

Was für eine Kulisse, was für ein Ereignis: Die meisten der 202 Jungen und Mädchen der Schule am Deich in Wallach hatten am Freitagnachmittag ihren großen Auftritt in der Großraumturnhalle der Europaschule an der Dr.-Aloys-Wittrup und bekamen dafür Mega-Applaus. Eine Woche lang hatten sie die Grundschule unter der Anleitung von Projektleiter und Chef-Trommler Souko und Assistent Samuel in das Trommelzauberdorf „Tambo Tambo“ verwandelt. Das Ergebnis verzauberte und begeisterte die vielen Eltern, Geschwister, Großeltern und anderen Zuschauer (unter ihnen auch Bürgermeister Dietmar Heyde mit Ehefrau Sabine).