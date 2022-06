Tausende ohne Festnetz, Internet und Fernsehen auch am Niederrhein : Störung im Kabelnetz von Vodafone

Niederrhein Kein Festnetztelefon, keine Internetverbindung, kein Fernsehen: Im Kabelnetz des Anbieters Vodafone gab es am Donnerstag eine großflächige technische Störung.

Tausende Haushalte sollen betroffen gewesen sein, unter anderem in Rheinberg, Duisburg, Dinslaken, Moers und weiteren Städten im Ruhrgebiet und am Niederrhein. Durch den Ausfall kamen viele Arbeitnehmer schon am Morgen im Homeoffice ins Straucheln. Die Störung betrifft nach Vodafone-Angaben in erster Linie die Vorwahlgebiete 0203 (Duisburg), 02064 (Dinslaken) und 02841 (Moers). Auch 02066 (Homberg) und 02843 (Rheinberg) waren betroffen. Gegen 8 Uhr wurde dem Unternehmen die Probleme mit Internet und Fernsehen gemeldet. Seitdem arbeiten Techniker daran, die Kabelstörung in den Griff zu bekommen. Durch die Störung seien knapp 7000 Haushalte vom Internet abgeschnitten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Über die Ursache der Kabelnetz-Störung wurde nichts bekannt.