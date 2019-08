Kulturlokal in Rheinberg : Es sieht gut aus für den alten Adler

Kulturlokal in Rheinberg

Rheinberg Bisher haben sich 130 Geldgeber für die geplante Genossenschaft gefunden, um Rheinbergs Kultlokal zu erhalten. Und täglich kommen neue hinzu.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Rund 130 Adler-Fans wollen bisher mitmachen und würden eine Genossenschaft zum Erhalt des Kulturlokals Schwarzer Adler finanziell unterstützen. „Und jeden Tag kommen weitere hinzu, die bereit sind, eine Einlage von 1000 Euro zu machen“, sagt Fritz Wagener. Als er erfuhr, dass Eigentümer Ernst Barten das Traditionshaus an der Baerler Straße in Vierbaum zum Ende des Jahres aus Altersgründen verkaufen und aufgeben möchte, machte es sofort „klick“. Wagener: „Ich dachte sofort: Der Adler muss als Dorfmittelpunkt und einzigartige Kulturadresse erhalten bleiben.“ Seit 35 Jahren ist der Adler das Stammlokal für den jetzt 67-jährigen Orsoyerberger. „Und das soll auch so bleiben“, betont er.