Handwerk in Rheinberg Seit 40 Jahren im Malerbetrieb Riekötter

Mit einem Schülerberufspraktikum im Malerbetrieb Ziegler fing alles an. Gregor Scholten fand Gefallen an dem Beruf des Malers und Lackierers und entschied sich, nach der Schule eine Ausbildung im Xantener Betrieb Dohms zu beginnen. Nach der Gesellenprüfung ergab sich die Möglichkeit, im Malerbetrieb Riekötter in Rheinberg anzufangen. Das war vor genau 40 Jahren. Scholten, heute 58 und inzwischen als Geschäftsführer für den handwerklichen Part des Unternehmens zuständig, nahm am Mittwoch die Glückwünsche von Firmeninhaberin Petra Riekötter und den Kolleginnen und Kollegen entgegen.