Evangelische Kirche Rheinberg Gottesdienst für zwölf Konfirmations-Jubilare

Ihre Konfirmationsfeiern liegen 50, 60 oder sogar 70 Jahre zurück, jetzt trafen sich zwölf inzwischen gereifte Damen und Herren zum Jubelkonfirmationsgottesdienst in der Evangelischen Kirche an der Rheinstraße in Rheinberg wieder. Angeführt von Pfarrerin Bettina Höhmann zogen die Gold-, Diamant- und Gnaden-Konfirmanden in die Kirche ein, wo im Beisein vieler Familienangehöriger ein feierlicher Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert wurde. Einige der Jubilare kamen von weiter her. Im Anschluss war im kleinen Gemeindesaal noch Zeit, bei einem Glas Sekt, einer Tasse Kaffee und belegten Brötchen noch über die alten Zeiten zu plaudern. Unter den Diamant-Jubilaren war auch Renate Flack, die viele Jahre das Rheinberger Gemeindebüro geleitet hat. Text: up/RP-Foto: Olaf Ostermann