Ab Sonntag in Rheinberg : Gottesdienste in den evangelischen Kirchengemeinden

Die vier evangelischen Kirchengemeinden Budberg, Orsoy, Rheinberg und Wallach-Ossenberg-Borth freuen sich, ab Sonntag, 7. März, wieder zur gewohnten Zeit Gottesdienste in den Gemeinden zu feiern. Wenn die Wetterlage es zulässt, kommen die Budberger auf dem Gelände des Gemeindehauses zusammen, in Orsoy trifft man sich vor der Kirche und in Rheinberg vor der Kulturbühne. Bei schlechtem Wetter wird in den Kirchen gefeiert. Wallach-Ossenberg-Borth ist weiterhin zu Gast in den katholischen Kirchen und beginnt am Sonntag in St. Evermarus in Borth. In den Gottesdiensten ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen, es gelten die Abstands- und Hygienebestimmungen, und die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet werden. Zudem wird ein Gottesdienst aus einer der Rheinberger Kirchen ab 11 Uhr online gestellt. Zu erreichen ist er unter der Adresse evangelisch-in-rheinberg.de oder kirche-in-rheinberg.de. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum Zoom-Kirchentalk eingeladen.