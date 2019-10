Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg : Gottesdienst für Jubelkonfirmanden

Die Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg hat Konfimationsjubilare unterschiedlicher Generationen eingeladen.

Nach dem Gottesdienst waren Rainer Kaußen (Goldkonfirmation für 50 Jahre), Luise Schrooten, Doris Fünderich und Michael Fahnenbruck (Diamantkonfirmation, 60 Jahre) sowie Paul Krispien und Marie Leisering (beide 70, in Rheinberg Eiserne Konfirmation genannt) mit ihren Angehörigen noch in den kleinen Gemeindesaal neben der Kirche an der Rheinstraße eingeladen. Dort wurden ein kaltes Büffet und Getränke kredenzt. Bis zum Nachmittag saß die Gruppe zusammen. Allgemeines Erstaunen rief die Tatsache hervor, dass sich nur so wenige Jubelkonfirmanden angemeldet hatten.