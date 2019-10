Wortgottesdienst in Rheinberg : Gottes Segen für Hund, Herrchen und Frauchen

Hunde-Segnung vor der St. Peter Kirche: Als Schöpfung Gottes seien Tiere dem Menschen anvertraut, er müsse sie beschützen, sagte Pastoralreferentin Bärbel Jensch. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg In einem Wortgottesdienst vor der St. Peter Kirche ging es um die Verantwortung des Menschen für die Tiere.

Der Platz vor der Rheinberger St. Peter Kirche war Schauplatz eines besonderen Wortgottesdienstes: Haustiere wurden gesegnet. Diesmal nahmen ausschließlich Hunde teil. „Wir feiern den Wortgottesdienst mit Segnung der Haustiere zum wiederholten Mal“, sagte Pastoralreferentin Bärbel Jensch im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie wies auf den Stellenwert des Tieres hin: „Tiere sind Mitgeschöpfe und beseelte Wesen. Jedes Tier ist anders und hat ein eigenes Leben.“ So hatten es bereits die deutschen Bischöfe 1985 in ihrem Wort über die Zukunft der Schöpfung formuliert. Früher galt das Tier, sei es Hund, Katze, Pferd, Huhn oder Kuh, als reines Nutztier und stand in der Rangfolge ganz hinten. Anders, als das Bild von Meister Bertram „Die Erschaffung der Tiere“ zeigt. Es schmückte das Liedblatt des Gottesdienstes.

Die Botschaft ist deutlich. Es gibt keinen Himmel ohne Tiere, wie auch die biblische Geschichte mit der Arche Noahs vermittelt. Egal, ob Tiere Wegbegleiter, Spiel- oder Sportgefährten sind oder sie am Ende in die Nahrungskette gehören, „Tiere sind als Schöpfung Gottes dem Menschen anvertraut“, so Jensen. Das bedeute auch, sie vor Seuchen, Krankheiten und schädlichen Einflüssen zu schützen.

Nach dem Segen für alle Vierbeiner und Menschen ging es an die Einzelsegnung, beispielsweise von Pumba. Der fünfjährige Hund mit afrikanischen Wurzeln war das erste Mal dabei. Für die Moerserin Inge Lengfeld war der Gottesdienst ein besonderer Moment. „Sehr schön gemacht“, so ihr Eindruck. Auch für die Golden Retriever Max und Paul war es eine Premiere. Als vor zwei Jahren Paul in die Rheinberger Familie Hendricks kam, „habe ich ihm das Versprechen gegeben, mich zu kümmern“, so Angelika Hendricks. „Wir haben uns bewusst darauf eingelassen und stehen in der Verantwortung, dass es ihm gut geht.“ Hinzugekommen ist der zwölf Wochen alte Max. Beide Hunde sind Familienmitglieder. „Das letzte Kind hat vier Pfoten, heißt ein Sprichwort“, ergänzte ihr Mann Rainer mit einem Augenzwinkern.