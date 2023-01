Live-Konzert in Rheinberg Gospel bringt das Publikum zum Klatschen und Wippen

„Do you like our music?“ Und ob sie die Musik liebten – das stellten am Dienstagabend in der Stadthalle 350 Frauen und Männer beim Konzert der „Original USA Gospel Singers & Band“ rhythmisch klatschend und wippend unter Beweis. Das Publikum ließ sich von den wunderbaren Stimmen der fünf Sängerinnen und Sänger mitreißen. Begleitet von Schlagzeug und Klavier sangen sie sich schnell in die Herzen des Publikums, das anfangs noch etwas zögerlich auf den Stühlen saß.