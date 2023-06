Rheinberger Karneval Goldköpfchen haben Goldenes gefeiert

Die Goldköpfchen brauchen keine Präsidentin oder so was. „Die wollen alle was zu sagen haben“, berichtet Sandra Tappe und lacht. Sie alle – derzeit gibt es 22 Goldköpfchen – tragen Uniform mit Hut und Rock und schwarzen Stiefeln. Die stellen die Rhinberkse Jonges – der Karnevalsverein also, dem die Goldköpfchen gar nicht angehören. Angehören dürfen, muss es richtigerweise heißen. „Noch sind die Jonges ja ein reiner Männer-Club“, so Sandra Tappe. „Mal schauen, wie lange das noch so bleibt.“