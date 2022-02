Ehepaar Berg aus Rheinberg : Goldhochzeit mit Schnapsdatum

Angelika und Werner Berg sind auch nach einem halben Jahrhundert Eheleben noch ein Herz und eine Seele. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Angelika und Werner Berg aus Millingen sind seit genau 50 Jahren verheiratet. Feiern wird das reiselustige Paar aber wegen Corona erst im Juni.

An das „Schnapsdatum“ ihrer Goldhochzeit haben Werner und Angelika Berg nun wirklich keinen Gedanken verschwendet, als sie sich am 2. Februar 1972 das Ja-Wort gaben. Das junge Paar hatte Wichtigeres im Sinn. „Ich war schwanger, eine Wohnung bekam man damals nur, wenn man verheiratet war“, schmunzelt Angelika Berg. 50 Jahre später feiert sie mit Mann Werner und natürlich auch Tochter Andrea das Fest der Goldenen Hochzeit: am 2. Februar 2022. Coronabedingt haben die Eheleute die Feier allerdings auf Juni verschoben.

Ein „ziemlich schattiger Tag“ sei ihr Hochzeitstag gewesen, erinnert sich die Jubilarin. Geheiratet wurde in der alten St.-Anna-Kirche, in einem Brautkleid, das Angelikas Mutter selbst genäht hatte. Gefeiert wurde zu Hause, und zwar „so richtig schön“, sagt die 67-Jährige, die ihren Liebsten in der Disco Baaken (Heute Vokato) kennen- und lieben gelernt hat. Süße 16 Jahre sei sie gewesen, ihr Werner, ein Kamp-Lintforter, zwei Jahre älter und bereits in der Schlosser-Ausbildung bei Aumund.

Die junge Ehefrau und Mutter hat eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der AOK in Rheinberg absolviert und 42 Jahre dort gearbeitet, sich nebenbei noch gewerkschaftlich engagiert. Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, das ist ihr all die Jahre gelungen. Auch wenn es nicht immer einfach war. Die junge Familie zählte zu den ersten Mietern in den Häusern an der Ahornstraße. „Hier haben sich die Frauen der Hausgemeinschaft gegenseitig bei der Kinderbetreuung unterstützt“, erzählt die Rheinbergerin. Der Zusammenhalt besteht bis heute: Die Frauen gehen nach wie vor gemeinsam kegeln. Auch wenn die Eheleute Berg seit 1984 nicht mehr an der Ahornstraße, sondern in ihrem Eigenheim in Millingen wohnen.

Werner Berg, der als Zeitsoldat auch eine Ausbildung zum Flugzeugmechaniker absolviert hatte, war bei der RAG (Ruhrkohle) tätig. Ein Jobangebot in Hamburg hat er ausgeschlagen, seiner Frau zuliebe. „Ich wollte nicht weg“, gibt Angelika Berg zu. Der 69-Jährige war zunächst Steiger unter anderem auf Rossenray und Lohberg, später arbeitete er in der Hauptverwaltung in Herne. Ihr Mann sei ein echter Technik-Freak, verrät Angelika Berg. Seine Freizeit habe er gerne mit dem Tuning seiner Autos verbracht.

Viel gemeinsame Zeit hat das Paar unter anderem beim Kegeln und auf Reisen verbracht. „In Europa sind wir viel rumgekommen“, berichtet die Gold-Braut. Aber die Touren über den großen Teich – nach Kanada oder in die USA – hat sie mit Tochter Andrea unternommen. Weil ihr Mann nicht gerne fliege, sagt sie lachend. Und ein paar Reiseträume möchte sich die 67-Jährige noch erfüllen: Sie wünscht sich, in einem Eishotel in Skandinavien zu übernachten und mit dem Hundeschlitten durch den hohen Schnee zu fegen.

(nmb)