Handwerk in Rheinberg Goldener Meisterbrief für Helmut Rust

Dass er sich so spät dazu entschieden hat, die Meisterprüfung abzulegen, lag in seinem beruflichen Werdegang begründet. Geboren 1931 in Homberg, absolvierte er seine Ausbildung von 1946 bis 1949 im Malerbetrieb Adolf Moos in Homberg. Sechs Gesellenjahre im Betrieb schlossen sich an. Danach wechselte Helmut Rust zur Firma Kurt Jacques in Rheinhausen. „Dort war ich von 1964 bis 1973 als technischer Angestellter im Büro“, so der Senior, der seit 1968 in Eversael zu Hause ist. In den sieben Jahren danach war er zunächst Geschäftsführer der Malerabteilung, bevor er dann ab 1980 Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Jacques Malerbetrieb GmbH war.