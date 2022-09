Logistikzentrum in Rheinberg : Gleisanschluss bei Garbe ist möglich

Logistikzentrum in Rheinberg

Bei Garbe in Rheinberg werden Lkw entladen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Eine von der Rudolph Logistik-Gruppe in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie prognostiziert, dass das Lkw-Aufkommen um ein Drittel reduziert werden könnte, wenn Waren mit der Bahn befördert würden.

Als das Garbe-Logistikzentrum an der Alten Landstraße geplant wurde, gab es viel Widerstand gegen ein weiteres Logistikzentrum in Rheinberg, vor allem aus den Reihen der Grünen und der CDU kam Ablehnung. In erster Linie wurde zusätzlicher Lkw-Verkehr abgelehnt. Eine Forderung lautete seinerzeit: Es solle geprüft werden, ob das Areal auch mit einem Gleisanschluss ausgestattet werden könne oder ob Warenein- und -ausgänge zwangsläufig mit Lkw abgewickelt werden müssten. Bereits vor einem Jahr hat die Rudolph Logistik-Gruppe als Mieter der rund 20.000 Quadratmeter großen Hallen, die Garbe gehören, den Betrieb aufgenommen.