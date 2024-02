Schnelles Internet in Rheinberg Glasfaserausbau soll bald beginnen

Rheinberg · Das Unternehmen Giganetz hat in Rheinberg eine Werbeoffensive gestartet. Unterlagen sind großflächig in die Briefkästen geworfen worden. Im „Glasfaser-Shop“ auf dem Großen Markt kann man sich noch bis April informieren. Und am Donnerstag findet ein Info-Abend in der Stadthalle statt.

13.02.2024 , 17:09 Uhr

Der „Glasfaser-Shop“ steht derzeit auf dem Großen Markt in Rheinberg und bleibt auch noch bis April dort stehen. Foto: Uwe Plien