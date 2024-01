Trägerverein bittet um Zeugenhinweise Glasbausteine am Borther Hallenbad mutwillig zerstört

Die Kleinschwimmhalle in der Turnhalle an der Borther Schule ist offenbar mutwillig beschädigt worden. Wie der Vorstand des Trägervereins Wasserfreunde Rheinberg am Montag mitteilte, ist die Fensterfront, bestehend aus Glasbausteinen, an vielen Stellen beschädigt worden. Es seien zum Teil faustgroße Steine gefunden worden, die den Rückschluss zuließen, dass es der oder die Täter darauf abgesehen hätten, die Glasbausteine kaputt zu machen. „Wir haben inzwischen mindestens zehn Löcher“, sagte Michael Schellen, 2. Vorsitzender der Wasserfreunde.