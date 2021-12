Weihnachtskonzerte werden verschoben : Glam Bam rocken erst Ende März im Adler

Gitarrist Mac Polen (von rechts), Geigerin Ruby Tuesday und Bassmann Slik Taiga von Glam Bam in Aktion. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Band Glam Bam sagt ihre beiden Weihnachtskonzerte am Freitag, 17. Dezember, und am Samstag, 18. Dezember, im Schwarzen Adler in Vierbaum ab. Sie sollen nun am 25. und 26. März stattfinden.

Glam Bam hatten bereits im Dezember 2020 gehofft, im Saal an der Baerler Straße wie schon so oft zuvor auftreten zu könnecn. Doch damals wie heute ist Veranstaltern und Musikern das Corona-Risiko zu groß. Glam Bam verweist bereits auf Ausweichtermine. Die Konzerte sollen am Freitag, 25. März, und am Samstag, 26. März 2022, jeweils um 20 Uhr, im Schwarzen Adler nachgeholt werden. Die bereits gekauften Tickets bleiben gültig. Sie können aber auch im Schwarzen Adler zurückgegeben werden. Der Eintrittspreis wird dann erstattet.

(up)