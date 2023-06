Live-Musik in Rheinberg Gitarrennacht im Alpsrayer To Hoop

Rheinberg · Die Alpsrayer Gitarrennacht unter dem Motto „Saitenzeiten“ findet am Samstag, 10. Juni, ab 19 Uhr, auf der Außenbühne des To Hoop in Alpsray an der Alpsrayer Straße 102 statt. Auftreten werden Peter Finger und Peter Groesdonk.

06.06.2023, 20:00 Uhr

Peter Finger spielt bei der Alpsrayer Gitarrennacht. Foto: Pollert

Peter Finger genießt bereits seit den siebziger Jahren weltweit einen herausragenden Ruf als Akustikgitarrist. Er hat bislang 16 Platten veröffentlicht, unzählige Tourneen führten den Musiker rund um den Globus. Peter Finger gelingt eine nahezu perfekte Harmonie von Virtuosität, Musikalität und Komposition. Auch Peter Groesdonk ist ein Akustik-Gitarrist der Extra-Klasse. Als „feinsinnig, bunt, eindrucksvoll und keinesfalls in eine Schublade zu stecken“, wird seine Musik beschrieben. Ein vielseitiger Gitarrist und kreatives Ausnahmetalent, das mit seiner besonderen fast schon besonnenen Art auf ganz eigene Weise heraussticht. Mit einer auffallenden Unaufgeregtheit und Leichtigkeit tanzt er geschickt im Wechselspiel von Rasanz und sinnlicher Ruhe übers Griffbrett und verzaubert so seine Zuhörer. Tickets gibt es ab 23 Euro. Erhältlich sind sie online bei Adticket https://lmy.de/NcuSd, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse im To Hoop.

