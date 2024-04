Schnelles Internet in Rheinberg Giganetz will im Herbst in Borth mit Glasfaser beginnen

Damit der Ausbau stattfinden kann, braucht es das gemeinsame Engagement aller Bürgerinnen, Bürger sowie der ansässigen Unternehmen und der Kommune. Um den geplanten Baubeginn halten zu können, müssen in den Gebieten Borth, Wallach, Ossenberg und Millingen bis zum 30. April genügend Haushalte einen Anschluss bei der Deutschen Giganetz beauftragen. Hier fehlten noch einige Verträge. Im Stadtbezirk-Rheinberg City und Alspray laufe die Nachfragebündelung noch bis zum 5. Mai. In Budberg, Orsoy und Vierbaum können sich Interessierte bis zum 4. August entscheiden. Für alle, die sich bis dahin für einen Glasfaseranschluss entscheiden, übernimmt die Deutsche Giganetz die Verlegekosten bis in die eigenen vier Wände zu 100 Prozent.