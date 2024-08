Schnelles Internet in Rheinberg Giganetz verlegt jetzt Glasfaser in Ossenberg

Nach dem angekündigten Beginn des Glasfasernetz-Ausbaus in Ossenberg, Wallach und Borth hat die Deutsche Giganetz nun auch mit Hausbegehungen in Ossenberg begonnen und hat gleichzeitig die ersten Bauarbeiten angefangen. Einer der ersten Kunden, dem ein sogenannter Gartentrench gelegt worden sei, sei in Ossenberg in der Straße Hohes Feld zu Hause, teilte Giganetz mit.