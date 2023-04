In Bananenkiste aus Amerika überführt Giftspinne aus Discounter hat ein neues Zuhause in Rheinberg

Plötzlich saß sie da und guckte. Lauernd. In einer Bananenkiste in einem Lidl-Markt im Kreis Borken. Eine Riesenkrabbenspinne. Der Schreck war groß, aber es ist zum Glück niemandem etwas passiert. Niemand wurde gebissen oder verletzt. Das Lidl-Personal holte Hilfe, das Veterinäramt des Kreises Borken kam, pflückte die Spinne von der gelben Südfrucht und brachte sie, sicher verpackt, zum Terrazoo in Rheinberg. Da, am Melkweg im Gewerbegebiet Winterswick, sitzen die Spezialisten für solche Tierchen, bei denen man immer vorsichtig sein sollte. Weil man als Laie nie wissen kann, was einem blüht, wenn sie mal zuschnappen.