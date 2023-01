Stadtentwicklung in Rheinberg Gezerre um die Messe-Pläne geht weiter

In die seit Jahren diskutierte, mehrfach verworfene und neu angegangene Planung für das Areal der Messe Niederrhein am Annaberg (die alten Reichel-Hallen) kommt wieder Bewegung. Am Mittwoch, 11. Januar, findet eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürger und Bürgerinnen in der Stadthalle statt (Beginn: 19 Uhr). Dann stellt die Stadtverwaltung vor, wie sich ein Investor die Neuausrichtung der rund 180.000 Quadratmeter großen Fläche vorstellt.