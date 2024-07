Am Nordring in Rheinberg Gewerbeimmobilie wird zwangsversteigert

Gewerbeimmobilien sind rar in Rheinberg. Eine steht allerdings zur Verfügung und kann bald ersteigert werden: Die Hallen am Nordring 13 kommen unter den Hammer. Am Donnerstag, 31. Oktober, sollen die Gebäude und das Grundstück im Zuge einer Zwangsvollstreckung einen neuen Eigentümer finden. Verhandelt wird an diesem Tag ab 9 Uhr im Saal 20 des Rheinberger Amtsgerichts an der Rheinstraße 67 in der Innenstadt. Eingetragen ist das Grundstück im Grundbuch von Rheinberg als Blatt 4793, Grundbuchbezeichnung: Gemarkung Rheinberg, Flur 8, Flurstück 379, Gebäude- und Freifläche, Nordring 13.