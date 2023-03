Pfarrgemeinde St. Peter Rheinberg Gesprächsabend zum Thema sexueller Missbrauch in der Kirche

In seinem Buch „Der dunkle Hirte“ schildert Martin Schmitz aus Rhede eindrücklich den Missbrauch, den er als junger Messdiener erlitten hat. Täter war der seinerzeit in der Gemeinde sehr beliebte Kaplan Heinz Pottbäcker, der auch in Rheinberg tätig war. Bei einem Gesprächsabend, der am Dienstag, 21. März, um 19.30 Uhr, im ehemaligen Konvikt in Rheinberg an der Lützenhofstraße 9 stattfindet, wird Martin Schmitz Passagen aus seinem Buch vorlesen und dabei beschreiben, wie die erlittene Gewalt sein Leben teilweise zerstört hat. Inzwischen hat er unter anderem eine Selbsthilfegruppe gegründet.